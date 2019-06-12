Умер актер из сериала «Санта-Барбара»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джим МакМуллан

Причиной смерти стало серьезное заболевание, которое не поддается лечению

В США умер актер Джим МакМуллан, который известен зрителю по таким сериалам, как «Спасатели Малибу» и «Санта-Барбара». Артисту было 82 года. Его погубил боковой амиотрофический склероз. Это заболевание поражает центральную нервную систему и не поддается лечению.

О смерти актера сообщили его близкие, пишет The Hollywood Reporter. Он скончался еще 31 мая. Мужчина умер дома в спокойной обстановке. Актер проживал в штате Калифорния.

Он в свое время получил образование архитектора, но при этом всегда интересовался актерской игрой. Его жизнь серьезно изменила одна поездка. В молодости актер поехал в Голливуд – в гости к другу.

Тогда он волей случая познакомился с сценаристом. В итоге Джим подписал контракт с киностудией Universal Pictures, а затем стал работать на съемочных площадках «Спасателей Малибу», «Санты-Барбары».