  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Умер создатель «Форреста Гампа»

    • Розсилка
    Американский писатель Уинстон Грум - Умер создатель «Форреста Гампа»
    Американский писатель Уинстон Грум

    Писатель умер в своем родном городе Феерхоуп в штате Алабама

    Американский писатель Уинстон Грум, автор книги «Форрест Гамп», умер в США на 78-м году жизни. Об этом сообщает CNN.

    Писатель умер в своем родном городе Феерхоуп в штате Алабама. Причина смерти не уточняется.

    «В данный момент я не знаю деталей, но да, Уинстон Грум умер прошлой ночью. Мы очень скорбим, узнав об этом. Он настоящая икона в нашем городе», — заявила мэр города Карин Уилсон.

    Фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса, снятый по одноименному роману Грума 1986 года, получил шесть премий «Оскар», в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер» (Том Хэнкс). История о Форесте Гампе стала самой популярной работой автора благодаря экранизации.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    книги кино умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies