Помер автор культової книги «Форрест Гамп»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменита книга вийшла 34 роки тому

Історія про «Форреста Гампа» стала найпопулярнішою роботою автора завдяки екранізації

Американський романіст і документаліст, автор книги «Форрест Гамп» Вінстон Грум помер в США у віці 77 років. Письменник помер у своєму рідному місті Феєрхоуп в штаті Алабама. Причина смерті не уточнюється. Про це повідомила мер міста Керін Вілсон, пише CNN.

«З величезним сумом я повідомляю про смерть нашого дорогого друга Вінстона Грума. Місто сьогодні втратило легендарного автора», – повідомила глава міста.

Книга «Форрест Гамп» вийшла на прилавки в 1986 році. Оповідання ведеться від імені розумово відсталого юнака, який розповідає про своє життя.

Роман став популярний у всьому світі завдяки однойменній екранізації, яка отримала шість премій Оскар, в тому числі Найкращий фільм, Найкращий режисер і Найкращий актор. Головну роль в картині виконав Том Хенкс. Режисером виступив Роберт Земекіс.

У 1995 році Грум написав продовження – книгу Гамп і компанія, яку також планували екранізувати, але не склалося.

Крім романів про «Форрест Гамп», Грум написав кілька книг в жанрі нон-фікшн.

Нещодавно, помер видатний український науковець Борис Патон.