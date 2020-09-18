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    Помер автор культової книги «Форрест Гамп»

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Знаменита книга вийшла 34 роки тому</div> </div> </div> - Помер автор культової книги «Форрест Гамп»
    Знаменита книга вийшла 34 роки тому

    Історія про «Форреста Гампа» стала найпопулярнішою роботою автора завдяки екранізації

    Американський романіст і документаліст, автор книги «Форрест Гамп» Вінстон Грум помер в США у віці 77 років. Письменник помер у своєму рідному місті Феєрхоуп в штаті Алабама. Причина смерті не уточнюється. Про це повідомила мер міста Керін Вілсон, пише CNN.

    «З величезним сумом я повідомляю про смерть нашого дорогого друга Вінстона Грума. Місто сьогодні втратило легендарного автора», – повідомила глава міста.

    Книга «Форрест Гамп» вийшла на прилавки в 1986 році. Оповідання ведеться від імені розумово відсталого юнака, який розповідає про своє життя.

    Роман став популярний у всьому світі завдяки однойменній екранізації, яка отримала шість премій Оскар, в тому числі Найкращий фільм, Найкращий режисер і Найкращий актор. Головну роль в картині виконав Том Хенкс. Режисером виступив Роберт Земекіс.

    У 1995 році Грум написав продовження – книгу Гамп і компанія, яку також планували екранізувати, але не склалося.

    Крім романів про «Форрест Гамп», Грум написав кілька книг в жанрі нон-фікшн.

    Нещодавно, помер видатний український науковець Борис Патон.

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