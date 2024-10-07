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«Усе геніальне від лінощів». Спізасновник Монобанку розказав про себе та виховання дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Олег Гороховський розповів про своє життя
фото з відкритих джерел

Гороховський: У мене така специфічна філософія, яка базується на тому, що я роблю тільки те, що мені подобається

Співзасновник компанії Fintech Band та онлайн-банку Monobank Олег Гороховський розповів, що він лінива людина і саме ця якість для нього є поштовхом у роботі. Про це Гороховський розповів в інтерв'ю Раміни Ескахзай.

«Лінь – це дуже гарна якість, усе геніальне від лінощів. Коли ти відчуваєш, що щось не хочеш робити, ти шукаєш спосіб, як цього не робити, або робити у легший спосіб: це і є поштовх. Коли я говорю, що людина лінива, це не образа, а комплімент. Тому що, коли ми не хочемо щось робити, треба зрозуміти, чому, навіщо робимо та чи можна прожити не роблячи цього», – сказав співзасновник Monobank.

Також Олег Гороховський зауважив, що йому у вихованні дітей не вистачає терпіння та вміння повторювати багато разів одне й те ж саме: «Батьки мають бути гарними наставниками для дітей. Я з великою радістю можу пояснити раз, з меншою радістю можу пояснити два, а три – вже ні».

Співзасновник Monobank додав, що у нього є специфічна філософія, яка базується на тому, що він робить тільки те, що подобається. Тому Гороховському легше делегувати деякі свої обов'язки щодо дітей.

«Усе, що можливо делегувати, якщо треба навчити дитину якогось предмета, то краще заплатити професіоналу, який зробить краще за тебе цю роботу. Я намагаюсь відкупитися, мені так зручно, і я так роблю. У мене така специфічна філософія, яка базується на тому, що я роблю тільки те, що мені подобається, і приносить мені задоволення, тому що це моє життя. Воно егоїстичне, але виправдовує мою лінь», – наголосив співзасновник Monobank.

Раніше Олег Гороховський поділився історією про те, як він змінив прописку з Дніпровської на Миколаївську через сплату податків.

Також бізнесмен, банкір та співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський під час третього саміту Кримської платформи заявив, що перше фізичне відділення банку відкриють у деокупованому Криму. 

Теги: банк діти сім'я Раміна Есхакзай

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