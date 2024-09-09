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Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви
Корчинський вважає, що українці мають перетворитись на войовничу націю, яка ще довго перебуватиме у стані війни
фото з відкритих джерел

Дмитро Корчинський: «В ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей»

Аби зберегти можливість відтворювати націю, треба заборонити виїзд з України не лише чоловікам, але й дітям. Про це заявив  політик Дмитро Корчинський в ефірі програми «Говорить великий Львів», пише Today.

Українці мають перетворитись на войовничу націю, яка ще довго перебуватиме у стані війни. Отже, усі громадяни мають відмовитись від багатьох прав, гарантованих Конституцією, і йти шляхом самообмежень. Крім того, війна має стати спадковою справою. А дітей слід виховувати так, щоб вони були готові взяти в руки зброю і піти воювати замість загиблих батьків. 

Таким баченням українського сьогодення і майбутнього поділився в ефірі програми "Говорить великий Львів"  відомий український політик Дмитро Корчинський, пише Today.

Політик вважає, що українці мають відверто зізнатись насамперед собі у тому, що  зараз вони воюють не за демократію, а за виживання своєї нації. А отже, треба цю ідею обрати за наріжний камінь і підпорядкувати їй увесь свій життєвий уклад, переконує політик.

«Я не знаю, скільки нас залишилося тут в Україні. Але в ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей за кордоном, поки йде війна. Але ми ж розуміємо, що ті діти не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями. Вони не повернуться, в них не буде стимулів повертатися в Україну», – вважає Корчинський.

Як приклад він наводить Китай, в якому різко скоротився приріст населення через запроваджені свого часу обмеження народжуваності. Зараз півторамільярдний Китай вважає ситуацію, що склалась у цій країні з народжуваністю, демографічною катастрофою. Через це влада КНР заборонила усиновлення китайських дітей іноземцями. Китайці намагаються зберегти власний генофонд, не дати молоді виїхати за кордон, щоб забезпечити активний процес відтворення населення.

До відома, заклики політика обмежити виїзд за кордон українським дітям у мережі зустріли неоднозначно. Користувачі мережі поцікавилися, де перебувають діти Корчинського. А дехто вважапє,С що потрібно не забороняти, а виховувати мудрість.

«Тепер вже пізно щось забороняти Із за помилки виборців у 19 році неповинні страждати діти.І виховувати треба не ненависть а мудрість, щоб не наступати на одні і ті же ...граблі!І щоб не було більше спокуси вибирати керувати країною,некомпетентних і відвертих ворогів країни!», – написала Олена Яремчук. Vasil Klyap«Політики і влада ,зобов'язані приклад показувати народу України, адже вони лідери», – вважає Василь Кляп. 

Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви фото 1

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення росіян багато українських дитячих закладів виїхали у Європу. Тепер Україні доводиться буквально виривати звідти дітей, яким знайшли усиновлювачів на Батьківщині. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова. За словами директорки Київського обласного центру соціальних служб, Німеччина взагалі не хоче віддавати українських дітей.

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Теги: діти кордон мобілізація війна

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