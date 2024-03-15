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Відомий банкір розказав, чому перестав платити податки у Дніпрі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відомий банкір розказав, чому перестав платити податки у Дніпрі
Банкір закликав людей платити податки у Миколаєві, адже там «вас цінуватимуть і поважатимуть»
фото з відкритих джерел

«Чиновники, які цінують підприємців, які чесно сплачують податки, це те, що відрізняє країну зі здоровим бізнес-кліматом від хворої»

Український бізнесмен, співзасновник компанії Fintech Band та онлайн-банку Monobank Олег Гороховський поділився історією про те, як він змінив прописку з Дніпровської на Миколаївську через сплату податків.

Гороховський стверджує, що був одним із найбільших платників податків у Дніпропетровській області. Навіть коли він переїхав до Києва, то не змінював прописку та платив «десятки мільйонів гривень ПДФО (податок на доходи фізичних осіб - ред.) на рік у Дніпрі». Проте за його словами, не отримав за це нічого, крім пильної уваги податкової до його звітності та бажання знайти, що він приховує.

«Останньою краплею став чотирьохсторінковий запит на пояснення доходу 70800 гривень, який я зарепортив як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким я сплатив теж ПДФО – 13000 грн. Їх зацікавив цей дохід і вони надіслали чотирьохсторінковий запит із вимогою пояснити все, включаючи як зазвичай головне питання – хто вбив Кеннеді», – написав бізнесмен.

Але Гороховський зауважує, що його історія має щасливий кінець. Адже згодом він вечеряв із Віталієм Кімом, головою Миколаївської ОДА, який почувши історію бізнесмена сказав: «У нас фронтовий регіон, бізнесу тяжко, податків збираємо мало, давай до нас у Миколаїв, плати податки у нас, ми тебе на руках носитимемо».

 

Тож Олег Гороховський винайняв квартиру та прописався в Миколаєві, де і почав платити податки.

«Мене не носять на руках, але щоразу, коли від мене надходить ПДФО до бюджету Миколаєва, Віталій телефонує мені і каже «Дякую!», – підкреслює банкір.

Гороховський наголошує, що чиновники, які цінують підприємців, які чесно сплачують податки, це те, що відрізняє країну зі здоровим бізнес-кліматом від хворої. І саме до такого поважного ставлення до бізнесу треба заоохочувати чиновників.

Відомий банкір розказав, чому перестав платити податки у Дніпрі фото 1
фото: facebook.com / oleg.gorohovsky

Наприкінці банкір закликав людей платити податки у Миколаєві, адже там «вас цінуватимуть і поважатимуть».

Нагадаємо, бізнесмен, банкір та співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський під час третього саміту Кримської платформи заявив, що перше фізичне відділення банку відкриють у деокупованому Криму. 

Також Monobank заявив про нову хакерську атаку

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Теги: історія податки бізнес Миколаїв бізнесмен Віталій Кім

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