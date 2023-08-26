«Монобанк» відкриє перше відділення: Гороховський розповів подробиці

«Є одне місце, де ми мріємо відкрити відділення – й обов’язково його відкриємо»

Бізнесмен, банкір та співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський під час третього саміту Кримської платформи заявив, що перше фізичне відділення банку відкриють у деокупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Банк зобов’язався відкрити відділення протягом місяця після звільнення українського півострова. «За час нашої роботи ми не відкрили жодного банківського відділення, бо віримо, що у XXI столітті для користування сучасними банківськими послугами відділення не потрібні. І клієнтам це до вподоби. Але все ж таки є одне місце, де ми мріємо відкрити відділення – й обов’язково його відкриємо. Це український Крим», – наголосив Гороховський.

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«Монобанк» – найпопулярніший інтернет-банк в Україні. Політика компанії – максимально зручні та доступні послуги для клієнтів. Одна з запорук цього – віддалене користування, відсутність фізичних відділень банку.

Зауважимо, після деокупації Криму Мінінфраструктури планує створити найбільший технологічний центр Східної Європи. Для цього 15 міжнародних, національних і локальних бізнесів уже долучилися до меморандуму про відновлення та розвиток підприємництва у Криму. Серед них Nokia, Ryanair, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, monobank та OKKO.