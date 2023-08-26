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«Монобанк» відкриє перше відділення: Гороховський розповів подробиці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Монобанк» відкриє перше відділення: Гороховський розповів подробиці
«Монобанк» – найпопулярніший інтернет-банк в Україні
фото з відкритих джерел

«Є одне місце, де ми мріємо відкрити відділення – й обов’язково його відкриємо»

Бізнесмен, банкір та співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський під час третього саміту Кримської платформи заявив, що перше фізичне відділення банку відкриють у деокупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. 

Банк зобов’язався відкрити відділення протягом місяця після звільнення українського півострова. «За час нашої роботи ми не відкрили жодного банківського відділення, бо віримо, що у XXI столітті для користування сучасними банківськими послугами відділення не потрібні. І клієнтам це до вподоби. Але все ж таки є одне місце, де ми мріємо відкрити відділення – й обов’язково його відкриємо. Це український Крим», – наголосив Гороховський.

«Монобанк» – найпопулярніший інтернет-банк в Україні. Політика компанії – максимально зручні та доступні послуги для клієнтів. Одна з запорук цього – віддалене користування, відсутність фізичних відділень банку.

Зауважимо, після деокупації Криму Мінінфраструктури планує створити найбільший технологічний центр Східної Європи. Для цього 15 міжнародних, національних і локальних бізнесів уже долучилися до меморандуму про відновлення та розвиток підприємництва у Криму. Серед них Nokia, Ryanair, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, monobank та OKKO.

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Теги: Крим банк

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