З 2025 року в Україні діятиме програма «Школа офлайн»: що вона передбачає

Федоров зауважив, що ця програма «Школа офлайн» є інклюзивною та гнучкою

З 1 вересня 2025 року в Україні запроваджується програма «Школа офлайн», яка діятиме на період воєнного стану. Про це рішення уряду повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Мета програми – дати дітям якісну освіту з урахуванням життєвих умов, у яких ми опинилися. Якщо говорити про офлайн-навчання, то воно має бути безпечним. Для цього з урядом і МОН співпрацюємо з компанією Palantir, визначаємо безпечні школи, де дійсно доцільно зробити укриття й повернути дітей за парти. На будівництво укриттів у прифронтових регіонах уряд виділив 7,5 млрд грн», – йдеться у заяві.

Федоров зауважив, що ця програма є інклюзивною та гнучкою. Вона враховує запити дітей-переселенців; тих, які виїхали за кордон та тих, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Що передбачає програма «Школа офлайн»:

Підвищиться якість дистанційного навчання там, де відновити безпечний офлайн неможливо. Діти за кордоном, які ходять у місцеві школи, вивчатимуть в українських школах тільки предмети з українознавчим компонентом. Наприклад, українську мову, українську літературу, географію, історію України. Тобто не буде подвійного навантаження, коли дитина навчається за повною програмою і в українській, і в закордонній школі. Оцінки із закордонних шкіл перезараховуватимуть. Навчання за місцем перебування. Діти, які переїхали в безпечніші регіони, з 1 вересня 2025 року навчатимуться очно в школах за місцем фактичного перебування. Педагогічний патронаж для дітей із тимчасово окупованих територій, які навчаються за індивідуальним графіком. За кожним учнем закріплюють учителя, який зможе разом з дитиною сформувати розклад та траєкторію навчання відповідно до її потреб.

«Якісна освіта – це базова потреба дітей, яку треба забезпечити попри все. Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів», – наголосив Федоров.

Як відомо, із 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі. Лісовий зазначив, що це було закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого хочуть самі діти.

Нагадаємо, що половина учнів 10-11 класів користується послугами репетиторів, йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, яке було презентоване 23 вересня 2024 року на освітньому форумі «Профільна: якою буде реформа старшої школи». З тих, хто ходить на додаткові заняття, 43% пояснюють своє рішення тим, що середня школа дає їм недостатні знання для вступу у виш. Ще 7% респондентів вказують на те, що недостатніми знання вважають їхні батьки.