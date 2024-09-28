Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Реакція Офісу генпрокурора

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Реакція Офісу генпрокурора
У реабілітаційному центрі на Львівщині, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці помістили дітей у безпечне місце та проводять першочергові слідчі дії

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в дитячому навчально-реабілітаційному центрі Львівської області, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей. Офіс генерального прокурора відреагував на цю подію та розпочав кримінальне провадження.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України)», – йдеться у заяві.

Офіс генпрокурора зазначає, що у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Наразі дітей поміщено у безпечне місце та проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Також на Полтавщині у селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень. 

Також в Одесі жінка протягом ночі знущалася зі своєї 2-річної племінниці та транслювала це у прямому ефірі в соцмережах, щоб залучити якомога більше підписників. Правоохоронці вилучили дівчинку з родини.

Теги: Львівщина Львів Україна діти Генпрокурор поліція піклування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петер Пеллегріні підтримав Україну
Президент Словаччини несподівано підтримав Україну: що заявив Пеллегріні в ООН
25 вересня, 22:19
Лукашенко приймав Пушиліна у своїй адміністрації після зустрічі із керівництвом виборчих органів країн СНД
Лукашенко зустрівся з ватажком терористів Пушиліним: МЗС відреагувало
22 вересня, 18:16
Хоча Великобританія, Франція та Німеччина попереджали, що Тегеран збільшив запаси урану, неясно, чи є у нього можливості для створення ядерної зброї
Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph
15 вересня, 11:59
На третьому році великої війни Росія почала атакувати підземні газові сховища – шоста хвиля атак сталася наприкінці серпня
Заморозити Україну. На третьому році війни Росія почала робити те, чого досі собі не дозволяла Енергетика
14 вересня, 07:00
Відключення світла: як діятимуть графіки 4 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 4 вересня
3 вересня, 19:11
Сьогодні чудова нагода привітати тих, завдяки кому українська економіка працює – наших підприємців
День підприємця: привітання у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 06:00
Діти у Німеччині вчитимуться відчувати щастя
Німецькі школи навчатимуть дітей бути щасливими
31 серпня, 23:00
В цей день українці приносять квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України у Михайлівському Златоверхому монастирі
День пам’яті захисників України. Десяті роковини Іловайської трагедії
29 серпня, 05:00
Форму українців чиновники Міжнародного паралімпійського комітету назвали занадто політичною
Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету
28 серпня, 16:37

Події в Україні

Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Реакція Офісу генпрокурора
Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Реакція Офісу генпрокурора
У Московській області ліквідовано керівника центру безпілотників Міноборони РФ
У Московській області ліквідовано керівника центру безпілотників Міноборони РФ
Як діє українське підпілля в окупації: деталі від ГУР
Як діє українське підпілля в окупації: деталі від ГУР
На війні загинув український артист
На війні загинув український артист
Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту
Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту
На Сумщині 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби
На Сумщині 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
15K
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
8162
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
6058
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина
4257
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
3772
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України

Новини

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Сьогодні, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua