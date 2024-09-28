Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Реакція Офісу генпрокурора

У реабілітаційному центрі на Львівщині, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей

Правоохоронці помістили дітей у безпечне місце та проводять першочергові слідчі дії

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в дитячому навчально-реабілітаційному центрі Львівської області, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей. Офіс генерального прокурора відреагував на цю подію та розпочав кримінальне провадження.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України)», – йдеться у заяві.

Офіс генпрокурора зазначає, що у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Наразі дітей поміщено у безпечне місце та проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Також на Полтавщині у селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень.

Також в Одесі жінка протягом ночі знущалася зі своєї 2-річної племінниці та транслювала це у прямому ефірі в соцмережах, щоб залучити якомога більше підписників. Правоохоронці вилучили дівчинку з родини.