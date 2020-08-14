В 60 выглядит на 30. Мать «Тора» раскрыла секрет своей красоты



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Внешность Леони Хемсворт поразила фанатов актера

«Вечно молодая» 60-летняя мать актера Криса Хемсворта раскрыла секрет своей красоты. Ее слова, пересказанные женой актера Эльсой Патаки, приводит британский таблоид Daily Mail.

Фотомодель и актриса объяснила, что ее свекровь Леони выглядит на 30 лет моложе благодаря строгому режиму питания. «Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе, ей 60, но с каждым годом она все краше», — поделилась Патаки.

Леони начала с того, что не ела один день в неделю. Затем она каждый день начала на протяжении 15-16 часов воздерживаться от пищи.

Внешность Леони Хемсворт поразила фанатов актера, когда он выложил ее снимок в День матери в мае. Комментаторы сделали множество комплиментов ее внешности и отметили, что она больше похожа на сестру Криса, чем на его мать.

Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.