В прозрачном халате и нижнем белье: 53-летняя Памела Андерсон показала видео со съемки



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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась роликом, сделанным во время откровенной фотосессии. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 53-летняя актриса позирует перед фотографом в прозрачном белом халате и просвечивающем грудь комплекте нижнего белья. Ее запечатлели в нескольких локациях: в полный рост у бассейна и на шезлонге у панорамного окна. Известно, что съемка была проведена для платформы Jasmin.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pamela Anderson (@pamelaanderson) 10 Авг 2020 в 10:35 PDT

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под снимком с фотосессии. «Очень сексуально», «Вау, фантастика!», «Выглядишь просто потрясающе», «Ты являешься символом красоты», «Дорогая, ты горяча», — писали они.

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«Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.