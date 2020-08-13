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    Шоу-биз

    В прозрачном халате и нижнем белье: 53-летняя Памела Андерсон показала видео со съемки

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    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон - В прозрачном халате и нижнем белье: 53-летняя Памела Андерсон показала видео со съемки
    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон

    Поклонники восхитились внешним видом знаменитости

    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась роликом, сделанным во время откровенной фотосессии. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

    На кадрах 53-летняя актриса позирует перед фотографом в прозрачном белом халате и просвечивающем грудь комплекте нижнего белья. Ее запечатлели в нескольких локациях: в полный рост у бассейна и на шезлонге у панорамного окна. Известно, что съемка была проведена для платформы Jasmin.

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    Публикация от Pamela Anderson (@pamelaanderson)

    Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под снимком с фотосессии. «Очень сексуально», «Вау, фантастика!», «Выглядишь просто потрясающе», «Ты являешься символом красоты», «Дорогая, ты горяча», — писали они.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

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