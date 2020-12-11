В Австралии нашлись крошечные опоссумы, которые чудом выжили после пожаров

Зверьки такие маленькие, что заметить их сложно

Лесные пожары 2019-2020 года в Австралии оказались одним из самых печальных события и для людей, и для животных. Но даже несмотря на разрушительную силу огня, природа восстанавливается, а животные показываются из своих убежищ. Так, экологам удалось обнаружить карликовых поссумов — люди боялись, что те могут исчезнуть из-за пожаров.

В Австралии обнаружили карликовых поссумов — экологи боялись, что они могли исчезнуть из-за пожаров.

В конце 2019 — начале 2020 года на Австралию обрушились мощные лесные пожары, от которых больше всего пострадали местные животные. Из-за разрушительного стихийного бедствия многие звери и птицы погибли, и ученые боялись, что некоторые виды окончательно пропадут с материка. Но недавно стало известно, что как минимум карликовые поссумы точно остались живы!

Эколог Пэт Ходженс рассказал изданию ABC, что до пожаров было известно о 113 официально подтвержденных случаях, когда люди обнаруживали тасманийских поссумов. Такие маленькие цифры легко оправдываются размерами зверюшек — они весят около 7 граммов, и заметить таких малышей крайне трудно.

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