86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику

Отмечается, что слово «недочеловек» («унтерменш») использовалось в нацистском лексиконе для обозначения враждебных представителей иной расы

Суд города Арраса (северный французский департамент Нор) приговорил актрису Брижит Бардо к штрафу в пять тысяч евро за оскорбление главы Французского общества охотников Вилли Шраена. Об этом сообщает Le Figaro.

В инстанции 86-летнюю артистку также обязали выплатить 51-летнему Шраену две тысячи евро в качестве возмещения убытков и компенсации за судебные расходы.

В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Бардо появилась публикация, в которой актриса называла представителей спортивной охотничьей федерации «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира», упоминая при этом главу общества Шраена.

Отмечается, что слово «недочеловек» («унтерменш») использовалось в нацистском лексиконе для обозначения враждебных представителей иной расы, подлежащих уничтожению. Суд города Арраса нашел высказывания Бардо жестокими ввиду их расистских коннотаций и приговорил женщину к штрафу. Вместе с тем актриса, по решению суда, обязана удалить в течение 15 дней с сайта ее организации защиты животных содержащую оскорбления статью.

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