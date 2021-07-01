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    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику

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    Актриса Брижит Бардо - 86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    Актриса Брижит Бардо

    Отмечается, что слово «недочеловек» («унтерменш») использовалось в нацистском лексиконе для обозначения враждебных представителей иной расы

    Суд города Арраса (северный французский департамент Нор) приговорил актрису Брижит Бардо к штрафу в пять тысяч евро за оскорбление главы Французского общества охотников Вилли Шраена. Об этом сообщает Le Figaro.

    В инстанции 86-летнюю артистку также обязали выплатить 51-летнему Шраену две тысячи евро в качестве возмещения убытков и компенсации за судебные расходы.

    В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Бардо появилась публикация, в которой актриса называла представителей спортивной охотничьей федерации «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира», упоминая при этом главу общества Шраена.

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    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику
    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику

    Отмечается, что слово «недочеловек» («унтерменш») использовалось в нацистском лексиконе для обозначения враждебных представителей иной расы, подлежащих уничтожению. Суд города Арраса нашел высказывания Бардо жестокими ввиду их расистских коннотаций и приговорил женщину к штрафу. Вместе с тем актриса, по решению суда, обязана удалить в течение 15 дней с сайта ее организации защиты животных содержащую оскорбления статью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    86-летнюю Брижит Бардо оштрафовали за нацистскую лексику