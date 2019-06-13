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    Жизнь

    В Чикаго под ногами туристов треснул стеклянный балкон на 103-м этаже небоскреба

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    Фото: unsplash / @thatsmrbio - В Чикаго под ногами туристов треснул стеклянный балкон на 103-м этаже небоскреба
    Фото: unsplash / @thatsmrbio

    Со стеклянного балкона Willis Tower открывается обзорный вид на город и озеро Мичиган

    Один из стеклянных балконов на 103-м этаже чикагского небоскреба Willis Tower, с которого открывается обзорный вид на город и озеро Мичиган, треснул под ногами у туристов.

    Очевидцы рассказали, что в момент инцидента на смотровой площадке находилась женщина с двумя детьми. Они услышали громкий треск, после чего по стеклу поползли трещины.

    Треснуло не само стекло, а защитное покрытие от царапин, объяснил представитель администрации небоскреба. В результате инцидента никто не пострадал, а смотровая площадка на некоторое время была закрыта.

    На 103-м этаже знаменитой высотки, которая когда-то была самым высоким зданием в мире, расположено четыре стеклянных балкона. Они рассчитаны на пять человек, а сама конструкция выдерживает нагрузку 5 тонн.

    Аналогичный случай в Willis Tower произошел в 2014 году. Как и в этот раз, посетители отделались испугом.

    Джерело: Esquire

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