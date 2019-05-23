В день свадьбы Потап посвятил Насте Каменских трек-признание



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Потап и Настя instagram.com/kamenskux/

«Я не назвал бы это песней, это мои чувства, часть моей души» - признался Потап.

Слухи о том, что Алексей Потапенко и Настя Каменских собираются стать звездными супругами, оказались правдой. Потап объявил об этом очень трогательно, выпустив клип-признание, где главной героиней стала его любимая Настя.

Трек получил название «Константа», а свадьба влюбленных состоится 23 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 22 Май 2019 в 11:34 PDT

«Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви» - признался Потап.