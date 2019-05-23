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    Жизнь

    В день свадьбы Потап посвятил Насте Каменских трек-признание

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    <p>Потап и Настя</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - В день свадьбы Потап посвятил Насте Каменских трек-признание

    Потап и Настя

    instagram.com/kamenskux/

    «Я не назвал бы это песней, это мои чувства, часть моей души» - признался Потап.

    Слухи о том, что Алексей Потапенко и Настя Каменских собираются стать звездными супругами, оказались правдой. Потап объявил об этом очень трогательно, выпустив клип-признание, где главной героиней стала его любимая Настя.

    Трек получил название «Константа», а свадьба влюбленных состоится 23 мая.

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    Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

     «Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви» - признался Потап.

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    Настя Каменских Потап
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