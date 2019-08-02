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    Жизнь

    В Индии у семилетнего мальчика обнаружили 526 «лишних» зубов

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    В Индии у семилетнего мальчика обнаружили 526 «лишних» зубов

    Операция длилась около пяти часов. Мальчика выписали из больницы через три дня

    Мальчик пожаловался на сильную боль в челюсти и попал в больницу. Рентген показал, что в правой части нижней челюсти у ребенка образовалось 526 зубов.

    В Индии госпитализировали семилетнего мальчика, который пожаловался на сильную боль в челюсти. После рентгена врачи обнаружили, что у него образовалось 526 «лишних» зубов.

    Все они скопились в одной полости в нижней челюсти справа. Размер каждого зуба составлял от 0,1 до 15 миллиметров. Даже у самого маленького образования была собственная коронка, корень и эмалевое покрытие, подтверждающие, что это действительно зуб, сообщил CNN один из врачей.

    Операция длилась около пяти часов. Мальчика выписали из больницы через три дня.

    Врачи диагностировали у него смешанную сложную одонтому – это доброкачественная опухоль, состоящая из элементов зубных тканей. Чем она вызвана, неизвестно. Врачи не исключают генетический фактор и экологию (например, негативное влияние могла оказать повышенная радиация).

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