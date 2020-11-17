В Канаде кошка привела котят знакомиться с женщиной, спасшей жизнь их матери

Канадка была до глубины души тронута доверием кошки

Еще летом жительница Квебека (Канада) по имени Лизианна заметила пушистую черную кошку в своем саду. Котейка выглядела голодной, поэтому неравнодушная Лизианна взяла на кухне немного еды и вынесла в сад, чтобы накормить животное.

Канадка назвала кошку Усаги. Она стала возвращаться каждый день, чтобы поесть и получить порцию ласки от человека. Вскоре женщина заметила, что кошка беременна, и спустя время она ненадолго пропала.

Лизианна беспокоилась и думала, что с Усаги случилось что-то неладное. Но однажды женщина решила выйти в сад и увидела у двери свою пушистую приятельницу. Но не одну, а с целым выводком котят, которых она привела знакомиться с человеком.

Канадка была до глубины души тронута таким доверием кошки и на время приютила Усаги и всю ее хвостатую семью в своем доме.

«Кошка привела шестерых своих детей к этой женщине, а добрая фея (Лизианна) решила помочь этой маленькой семье, оставив их у себя дома. Мама и шестеро детей наконец-то оказались в безопасности», — сообщил о случившемся местный приют для животных Chatons Orphelins Montréal в своей группе в Facebook.

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