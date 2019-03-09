В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко



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Фото: страница Посольства Украины в Кении в Facebook

Кроме приюта, «Сприяння» объединяет ряд проектов социальной помощи, среди которых подростковый клуб, поддержка детей улицы, а также благотворительная клиника

Познавательная акция «Нарисуй Шевченко» к 205-й годовщине со дня рождения Кобзаря состоялась в Кении по инициативе Посольства Украины в Найроби.

Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«К 205-й годовщине со дня рождения Кобзаря Посольство Украины в Кении инициировало познавательную акцию для детей «Нарисуй Шевченко». Акция состоялась в приюте «Папин Дом» («Daddy's Home»), что является одним из многих социальных проектов миссии «Содействие», основанного украинским волонтерами в Кении», - говорится в сообщении.

В рамках инициативы детям рассказали о выдающемся украинском художнике Т.Г.Шевченко, в частности о том, что он также был сиротой и несмотря на все трудности, получил образование, стал художником и поэтом, чьи произведения пополнили сокровищницу мировой литературы. В конце акции детям было предложено нарисовать его портрет.

Сообщается, что благотворительная миссия «Содействие» находится в городе Кисуму, Кения, и была основана украинской семьей Ростиславом и Ириной Антонец в 2013 году. Кроме приюта, «Содействие» объединяет ряд проектов социальной помощи, среди которых подростковый клуб, поддержка детей улицы, а также благотворительная клиника, оказывающая помощь местным кенийцам на бесплатной основе.

Больше о деятельности сообщества можно узнать на сайте миссии.

Джерело: Укрінформ