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    Жизнь

    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко

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    Фото: страница Посольства Украины в Кении в Facebook - В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко
    Фото: страница Посольства Украины в Кении в Facebook

    Кроме приюта, «Сприяння» объединяет ряд проектов социальной помощи, среди которых подростковый клуб, поддержка детей улицы, а также благотворительная клиника

    Познавательная акция «Нарисуй Шевченко» к 205-й годовщине со дня рождения Кобзаря состоялась в Кении по инициативе Посольства Украины в Найроби.

    Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

    «К 205-й годовщине со дня рождения Кобзаря Посольство Украины в Кении инициировало познавательную акцию для детей «Нарисуй Шевченко». Акция состоялась в приюте «Папин Дом» («Daddy's Home»), что является одним из многих социальных проектов миссии «Содействие», основанного украинским волонтерами в Кении», - говорится в сообщении.

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    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко
    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко
    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко
    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко
    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко
    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко
    В Кении дети-сироты рисовали портреты Тараса Шевченко

    В рамках инициативы детям рассказали о выдающемся украинском художнике Т.Г.Шевченко, в частности о том, что он также был сиротой и несмотря на все трудности, получил образование, стал художником и поэтом, чьи произведения пополнили сокровищницу мировой литературы. В конце акции детям было предложено нарисовать его портрет.

    Сообщается, что благотворительная миссия «Содействие» находится в городе Кисуму, Кения, и была основана украинской семьей Ростиславом и Ириной Антонец в 2013 году. Кроме приюта, «Содействие» объединяет ряд проектов социальной помощи, среди которых подростковый клуб, поддержка детей улицы, а также благотворительная клиника, оказывающая помощь местным кенийцам на бесплатной основе.

    Больше о деятельности сообщества можно узнать на сайте миссии.

    Джерело: Укрінформ

    дети образование Кения
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