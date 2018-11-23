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    Жизнь

    В кондитерской в центре Киева посетители нашли крысу

    • Розсилка
    В кондитерской в центре Киева посетители нашли крысу

    По словам руководителей, у них ситуация «как в Париже»

    23 ноября в зале пекарни-кондитерской «Волконский» посетители сфотографировали крысу.

    Об этом сообщает «ТСН».

    Администрация пекарни инцидент объясняет не иначе как «нашествием грызунов».

    «У нас в принципе ничего не произошло. Под нами находится какой-то закрытый бункер, закрытое помещение. В этом году, когда похолодало, в теплых помещениях начали собираться грызуны. Это какая-то эпидемия, нашествие, как в Париже», - заявила руководитель пекарни Белла.

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    По словам женщины, заведение уже потратило достаточно средств на борьбу с крысами и обращалась за помощью к специальным службам, но все попытки не увенчались успехом.

    «Мы написали письма в санэпидемстанцию, специальную службу, которая занимается отловом вот этих грызунов... Никакой реакции от государственных служб нет. Это длится уже полтора месяца. Мы обложили себя мышеловками, отравой, но они до сих пор существуют», - добавила женщина.

     

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