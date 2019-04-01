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    Жизнь

    В Лос-Анджелесе убит известный рэпер

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    Nipsey Hussle - В Лос-Анджелесе убит известный рэпер
    Nipsey Hussle

    В 2019 году студийный альбом рэпера Victory Lap был номинирован на Грэмми

    Рэпера Nipsey Hussle застрелили в воскресенье днем около его магазина одежды Marathon Clothing в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News. По данным полиции, в результате стрельбы были ранены еще два человека. В 33-летнего рэпера выстрелили несколько раз, после чего он был доставлен в больницу, где позже умер.

    Nipsey (настоящее имя - Эрмиас Асгхедом) начал карьеру в 2008 году и сотрудничал с такими артистами, как Drake, Rick Ross, Tyga, Young Thug и Snoop Dogg. В 2019 году его дебютный студийный альбом Victory Lap был номинирован на премию Grammy в номинации «Лучший рэперский альбом».

     

    Джерело: Super

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