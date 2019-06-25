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    Жизнь

    В Новом Орлеане в возрасте 100 лет умер легендарный Дейв Бартоломью

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    Дейв Бартоломью - В Новом Орлеане в возрасте 100 лет умер легендарный Дейв Бартоломью
    Дейв Бартоломью

    Исполнитель умер в больнице Нового Орлеана

    В Новом Орлеане скончался легендарный Дейв Бартоломью. Культовый исполнитель рок-н-ролла умер на 101-м году жизни. Он был автором, композитором и исполнителем, его по праву называли одним из основоположников рок-н-ролла.

    Комментируя грустное событие, сын музыканта признался, что пришло время и сердце отца остановилось.

     «Его тело просто не выдержало. Отцу было 100 лет и шесть месяцев», – заявил мужчина.

    У Бартоломью осталась большая семья: его супруга еще жива, рядом живут восемь детей и 25 внуков.

    Дейв Бартоломью родился в 1918 году. С самого детства его влекло к музыке, он с удовольствием занимался в музыкальных группах, играл на разных инструментах.

    Дейв играл вместе с Чаком Берри и звездой рок-н-ролла Фетс Домино. Композиции, которые они записали совместно, до сих пор известны во всем мире – это Blue Mondау, The Fat Man, I’m Walkin’. Кстати, в свое время Луи Армстронг учился именно у Бартоломью, последний долгое время был его наставником.

     

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