В Перу влюбленные погибли во время поцелуя, упав с моста (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash

Свидание закончилось трагедией

Несчастный случай произошел в перуанском городе Куско, расположенном в Андах. 34-летняя Мэйбет и 36-летний Гектор Видал по дороге домой решили задержаться на мосту. Девушка села на металлические перила и обняла бойфренда, стоящего перед ней. Влюбленные целовались, но внезапно Эспиноз стала терять равновесие.

Мэйбет отклонилась назад и увлекла за собой Гектора. Во время падения влюбленные пытались уцепиться за перила моста, но им это не удалось. Мужчина и женщина сорвались с 15-метровой высоты на проезжую часть, сообщает DailyMail. Эспиноз скончалась на месте, а ее бойфренд умер в больнице. Последние минуты жизни пары запечатлела камера уличного наблюдения.

Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини