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    Жизнь

    В Перу влюбленные погибли во время поцелуя, упав с моста (видео)

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    Фото: unsplash - В Перу влюбленные погибли во время поцелуя, упав с моста (видео)
    Фото: unsplash

    Свидание закончилось трагедией

    Несчастный случай произошел в перуанском городе Куско, расположенном в Андах. 34-летняя Мэйбет и 36-летний Гектор Видал по дороге домой решили задержаться на мосту. Девушка села на металлические перила и обняла бойфренда, стоящего перед ней. Влюбленные целовались, но внезапно Эспиноз стала терять равновесие.

    Мэйбет отклонилась назад и увлекла за собой Гектора. Во время падения влюбленные пытались уцепиться за перила моста, но им это не удалось. Мужчина и женщина сорвались с 15-метровой высоты на проезжую часть, сообщает  DailyMail. Эспиноз скончалась на месте, а ее бойфренд умер в больнице. Последние минуты жизни пары запечатлела камера уличного наблюдения.

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