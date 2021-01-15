В сеть слили сюжет сериала Amazon по «Властелину колец»

В январе начнутся съемки первых двух сезонов в Новой Зеландии

Фанатский портал The One Ring опубликовал подробности грядущего сериала по франшизе «Властелин колец», производством которого занимается Amazon Studios.

В сериале будут развиты новые сюжетные линии, предшествующие событиям романа Толкина «Братство кольца». Хотя Саурон не упоминается в описании, именно он пришел к власти во Второй эпохе, которой будет посвящен сериал. Впервые главный антагонист Саурон появился в фильме Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца».

«Предстоящий сериал от Amazon Studios впервые возвращает на экраны героические легенды Второй эпохи Средиземья. Действие эпической драмы происходит за тысячи лет до событий, описываемых в «Хоббите» и «Властелине колец», — тогда, когда появлялись великие силы, королевства расцветали и уничтожались, герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайшем волоске, а величайший из злодеев, когда-либо выходивших из-под пера Джона Толкина, грозился погрузить весь мир во тьму.

Начиная повествование с мирных времен, сериал рассказывает об уже знакомых и новых персонажах, которые противостоят злу, вновь появившемуся в Средиземье. От самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфийского королевства Линдона — эти королевства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще очень долго», — говорится в официальном синопсисе сериала.

Как отмечает Deadline, над сценарием сериала работают Патрик МакКей и Джон Д. Пейн, а режиссером первых двух эпизодов «Властелина колец» выступил Хуан Антонио Байона, известный по работе над фильмом «Голос монстра» и сиквелом «Мира Юрского периода». В сериале также появятся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Маркелла Кавена («Плач»), Джозеф Моул, который сыграет роль главного злодея, а также Морфидд Кларк в роли молодой Галадриэль.

Сообщается, что Amazon планирует представить как минимум 5 сезонов сериала, в каждом из которых будет по 8−10 эпизодов. В январе начнутся съемки первых двух сезонов в Новой Зеландии.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дональда Трампа убрали из сцены фильма «Один дома — 2».

«По многочисленным просьбам я удалил Трампа из «Один дома», — подписал видео с измененной сценой пользователь под ником maxschramp. В ролике герой Маколея Калкина общается с пустым местом, а реплик Трампа не слышно.

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