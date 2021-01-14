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    Курьез

    Дональда Трампа убрали из сцены фильма «Один дома — 2». Маколею Калкину понравилось

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    Дональд Трамп - Дональда Трампа убрали из сцены фильма «Один дома — 2». Маколею Калкину понравилось
    Дональд Трамп

    В измененном ролике герой Калкина общается с пустым местом, а реплик Трампа не слышно

    9 января пользователь Twitter убрал действующего президента США Дональда Трампа из сцены фильма «Один дома — 2».

    «По многочисленным просьбам я удалил Трампа из «Один дома», — подписал видео с измененной сценой пользователь под ником maxschramp. В ролике герой Маколея Калкина общается с пустым местом, а реплик Трампа не слышно.

    Сегодня Калкин обратил внимание на работу и написал в комментариях: «Браво!» Актер также ответил на просьбу пользователя под ником rachellobaugh, которая попросила заменить Трампа на 40-летнего Калкина. «Продано», — написал Калкин, видимо, посчитав это предложение лучшим.

    Другие пользователи предлагали заменить Трампа на избранного президента Джо Байдена и актера Киану Ривза.

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    Дональда Трампа убрали из сцены фильма «Один дома — 2». Маколею Калкину понравилось
    Дональда Трампа убрали из сцены фильма «Один дома — 2». Маколею Калкину понравилось
    Дональда Трампа убрали из сцены фильма «Один дома — 2». Маколею Калкину понравилось

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    Теги: кино актер социальная сеть
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