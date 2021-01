Дональда Трампа убрали из сцены фильма «Один дома — 2». Маколею Калкину понравилось

9 января пользователь Twitter убрал действующего президента США Дональда Трампа из сцены фильма «Один дома — 2».

«По многочисленным просьбам я удалил Трампа из «Один дома», — подписал видео с измененной сценой пользователь под ником maxschramp. В ролике герой Маколея Калкина общается с пустым местом, а реплик Трампа не слышно.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4