В сети появились редкие кадры со съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень»



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На кадрах Эмме Уотсон, Руперту Гринту и Дэниелу Редклиффу от 10 до 12 лет

Пользовательница YouTube собрала архивные кадры со съемок первого фильма о Гарри Поттере и смонтировала в видеобэкстейдж.

На видео Эмме Уотсон, Руперту Гринту и Дэниелу Редклиффу от 10 до 12 лет, что практически точно соответствует возрасту, в котором в книгах Джоан Роулинг принимали в Хогвартс (письмо из Хогвартса приходит, как только ребенку исполняется 11 лет).

Будущие мировые звезды на записях дурачатся, играют и пока лишь примеряют на себя образы Гарри, Рона и Гермионы, которые им предстоит увековечить в кинематографе.

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