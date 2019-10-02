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    Жизнь

    В сети появились редкие кадры со съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень»

    • Розсилка
    В сети появились редкие кадры со съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень»

    На кадрах Эмме Уотсон, Руперту Гринту и Дэниелу Редклиффу от 10 до 12 лет

    Пользовательница YouTube собрала архивные кадры со съемок первого фильма о Гарри Поттере и смонтировала в видеобэкстейдж.

    На видео Эмме Уотсон, Руперту Гринту и Дэниелу Редклиффу от 10 до 12 лет, что практически точно соответствует возрасту, в котором в книгах Джоан Роулинг принимали в Хогвартс (письмо из Хогвартса приходит, как только ребенку исполняется 11 лет).

    Будущие мировые звезды на записях дурачатся, играют и пока лишь примеряют на себя образы Гарри, Рона и Гермионы, которые им предстоит увековечить в кинематографе.

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    Настя Каменских YouTube
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