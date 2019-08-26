В сети появилось еще одно видео, как Андрей Богдан «зажигал» на вечеринке в Сен-Тропе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрей Богдан

Ресторан, где отдыхал Андрей Богдан, считается одним из лучших на Лазурном берегу Франции

В сети появилось очередное видеоподтверждение того, что глава Офиса президента Андрей Богдан 24 августа, в День Независимости Украины, «зажигал» под национальный гимн во французском ресторане L'Opera.

Соответствующие кадры попали в Instagram-аккаунт итальянского блогера Флорианы Гентиль, которая была в ресторане на шоу в тот вечер.

На записи мужчина, внешне очень похож на Богдана, веселится в ресторане L'Opera.

Пользователи с легкостью рассмотрели, что низкие потолки в зале на видео и в ресторане на Лазурном берегу - идентичны. То же самое касается надписи на стене заведения.

В соцсетях есть снимки, подтверждающие, что танцы под гимн Украины происходят именно в L'Opera, добавляет издание «Буквы».

Судя по видео, Богдан «возглавил» процессию девушек с бутылками с шампанским под звуки украинского гимна. Также кто-то нес через весь зал украинский флаг.

Издания Vogue относит ресторан в число лучших на Лазурном берегу Франции. В СМИ отметили, что в ресторане главное - его местоположение.

«Он находится прямо в порту, и терраса выходит практически к причалу. Однако это далеко не простецкий ресторанчик. Все как раз наоборот. Роскошный белый декор с гигантскими светильниками, облицованный зеркалами бар, огромные фотографии на стенах и, самое главное, живые шоу по вечерам, когда ресторан превращается в элитный ночной клуб».