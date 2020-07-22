В Швеции впервые стало больше женщин-священников, чем мужчин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Священники-мужчины получают в среднем на 2200 шведских крон больше, чем их коллеги-женщины

Священники в Церкви Швеции по-прежнему являются одной из профессиональных групп, где гендерное распределение наиболее равномерно, но сейчас впервые в истории у женщин появилось небольшое преимущество перед мужчинами.

50.1 процента, или 1533, священников - женщины, по сравнению с 1527 мужчинами, пишет шведская Церковная газета.

Но неравенство остается на более высоких должностях и среди должностей, в которых традиционно доминируют женщины.

Так среди высших должностей доминируют мужчины - 63 процента. С другой стороны, среди дьяконов 89 процентов составляют женщины.

Неравенство сохраняется и в размере оплаты труда. Так священники-мужчины получают в среднем на 2200 шведских крон больше, чем их коллеги-женщины.

Карин Бурстранд, бывший декан в Гетеборге, утверждает, что проблема гендерного равенства очень важна для доверия к церкви.

«Если бы подход церкви к интерпретации веры в отношении гендерного равенства полностью отличался от общественного, тогда церковь перестала бы быть современный», - говорит она.

Читайте также: Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам