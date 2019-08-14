В США отменили концерты знаменитого оперного певца Пласидо Доминго из-за секс-скандала



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Пласидо Доминго

9 женщин обвиняют Доминго в сексуальных домогательствах на протяжении последних 30 лет

Оперный театр Сан-Франциско, где 6 октября должен был состояться концерт с участием Пласидо Доминго, и Симфонический оркестр Филадельфии, где певец должен был участвовать в открытии нового сезона 18 октября, отменили свои приглашения для артиста. Об этом сообщает The Guardian.

Отмена обоих концертов связана с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Доминго. Восемь танцовщиц и одна певица обвиняют его в непристойном поведении и систематическом харассменте. Десятки людей в оперном бизнесе подтвердили, что многократный обладатель «Грэмми» позволял себе слишком многое по отношению к молодым коллегам. Сам Доминго все обвинения отрицает.

Оперный театр Лос-Анджелеса, которым Доминго руководит с 2003 года, заявил, что проведет собственное независимое расследование случаев домогательства, в которых обвиняют тенора. Метрополитен-опера также собирается опираться на результаты этого расследования.

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