В США женщина за пять лет родила три пары близнецов подряд (фото)

Во время каждой беременности этой женщины развивается сразу по две яйцеклетки

Врачи объяснили такой феномен гиперреактивностью матки женщины

В США супруги в течение пяти лет стали родителями трех пар близнецов подряд. Как сообщает Daily Mirror, семья 32-летней Джолин Макки и 33-летнего Эндрю Макки из Нью-Йорка шестерых детей: третья пара близнецов в их семье родилась в августе 2021 года.

«Я и представить не могла, что стану многодетной матерью. Я думала, у меня будет один или два ребенка», - призналась женщина.

Макки сказала, что все дети прекрасно ладят между собой, и она ни за что не хотела бы, чтобы их было меньше.

Также женщина отметила, что когда узнала, что беременна третьей парой близнецов, поняла: это ее судьба.

«Я думала, что в третий раз ребенок точно будет одна, но когда выяснилось, что их снова двое, врач был не менее шокирован, чем мы. Он сказал, что никогда такого не видел за 25 лет практики», - поделилась воспоминаниями многодетная мать.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.