В Токио показали медали Олимпиады-2020 из переработанных гаджетов
Issei Kato / Reuters
Для изготовления наград понадобилось 79 тонн техники
Организаторы летней Олимпиады 2020 года в Токио показали, как будут выглядеть медали для победителей и призеров соревнований. На лицевой стороне наград изображена древнегреческая богиня Ника на фоне стадиона «Панатинаикос». А на обратной – эмблема Игр в Токио сферической формы с традиционным японским узором итимацу, состоящим из четырехугольников, под которой изображены олимпийские кольца. Автором дизайна выступил Дзюнъити Каваниси.
Медали частично сделаны из переработанных электронных устройств – телефонов, планшетов и ноутбуков. Для их переработки было собрано почти 79 тонн техники.
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