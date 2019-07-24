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    Жизнь

    В Токио показали медали Олимпиады-2020 из переработанных гаджетов

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    <header class="article_header "> <div class="lead-image censored-block"> <div class="img"> <div class="image-sign">Issei Kato / Reuters</div> </div> </div> </header> <div class="article-container censored-block subscribe-hidden"> <div class="artic - В Токио показали медали Олимпиады-2020 из переработанных гаджетов
    Issei Kato / Reuters
    Олимпиада (Олимпийские игры)
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