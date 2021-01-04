Когда взаимодействие с техникой пошло совсем не так, как нужно: курьезные фото

Спагетти проводов и видеокарты-лежанки для котов

Техника призвана облегчить человеку жизнь, но иногда что-то идет не так, и жизнь у людей от взаимодействия с ней только усложняется.

Порой в таких провалах виноваты сами люди, которые то ли по невнимательности, то ли по безалаберности пренебрегают мерами предосторожности, а иногда виной всему случайность. Но результат от этого менее плачевным не становится!

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!