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    Курьез

    Когда взаимодействие с техникой пошло совсем не так, как нужно: курьезные фото

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    Когда взаимодействие с техникой пошло совсем не так, как нужно: курьезные фото

    Спагетти проводов и видеокарты-лежанки для котов

    Техника призвана облегчить человеку жизнь, но иногда что-то идет не так, и жизнь у людей от взаимодействия с ней только усложняется.

    Порой в таких провалах виноваты сами люди, которые то ли по невнимательности, то ли по безалаберности пренебрегают мерами предосторожности, а иногда виной всему случайность. Но результат от этого менее плачевным не становится!

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    на весь екран згорнути
    2. «Вчера вечером свеча была очень ароматной… Теперь я знаю почему!»
    10. «Сэр, кадридж взорвался. Вы можете это убрать?»
    5. «Я потерял зарядное устройство. Ладно, думаю, пора вытащить из ящика опасный провод»
    7. «Как учащиеся из моей школы относятся к своим ноутбукам. У меня нет слов»
    3. «А как проходит ваше утро?»
    9. «Моя сестра: «Дети что-то сделали с моим ноутбуком, вы можете это исправить?»
    4. «Что-то не так с принтером в лаборатории …»
    1. «Что ж, не рекомендую протирать экран Macbook средством для очистки стёкол»
    8. «Нет. Нет-нет-нет. Нет»
    6. «Серверная в больнице»
    12. «Хорошо, кто-нибудь сохранил номер телефона мастера по ремонту ксероксов?»
    11. «Думаешь, стало слишком жарко?»
    15. «Я забыл, что оставил свой ноутбук на крыше грузовика. Он упал, когда я ехал по шоссе. Можете ли вы это исправить?»
    14. Когда видеокарта нагрелась и стала отличной лежанкой для кота
    13. Спагетти проводов

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

     Читайте также: Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки
    Теги: фотография шутки курьез
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