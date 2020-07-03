В Великобритании школьникам предложили написать сочинение о собственных похоронах



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Школа заявила об ошибке и принесла извинения родителям учеников

Ученикам восьмого класса школы при церкви Святого Павла в Лестере (Великобритания) задали необычное домашнее задание. 13-летним детям предложили ответить на вопросы об их похоронах. Школа объяснила инцидент ошибкой, пишет газета The Sun.

Находящимся на карантине детям прислали анкету с заголовком «План вашей похоронной деятельности». В ней предлагалось ответить на несколько вопросов: «Какая музыка тебе нравится?», «Гробы в каком стиле тебе нравятся?», «Одежда каких цветов вам нравится?», «Кого бы вы хотели видеть на своих похоронах?», «Какие цветы вам нравятся?», «Какие бы поминки вы хотели?» и «Ты бы хотел быть похороненным или кремированным?».

Школа заявила об ошибке и принесла извинения родителям учеников.