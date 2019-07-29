Виктор Павлик признался, что его часто называли выскочкой



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Виктор Павлик

Украинский «шыкыдым» рассказал о своем детстве и отношениях с мамой

Совсем недавно, украинский артист Виктор Павлик поразил поклонников новостью об изменениях в своей личной жизни.

Как оказалось, певец нашел новую любовь - 25-летнюю Екатерину Ряхову. Сначала девушка была его фанаткой, потом стала концертным директором, а теперь Екатерина - получила статус официальной возлюбленной украинского артиста.

«Мы все время вместе. Я все организовала так, что у него просто нет шансов. Даже если бы он что-то где-то и захотел, весь календарь, весь график - все в моих руках. Он может не знать, что у него 15 июля, а я знаю. Я читала раньше, что он ловелас и любитель пофлиртовать. Но я такая, что не позволю. И он это знает», - призналась Репяхова.

Стоит отметить, что пара долгое время не афишировала свои отношения. Но после того, как стало известно об их романе, Виктор Павлик стал желанным гостем на телевидении.

В недавнем интервью журналистам программы «Ранок з Україною» артист впервые открыл свои самые сокровенные тайны. Виктор Павлик уехал из родительского дома в 15 лет и, хотя сегодня в его репертуаре едва ли не десяток песен о маме, артисту до сих пор есть за что извиниться.

«Я не спрашивал у мамы, доверяла она мне или нет, просто себе делал свое дело, да и все», – рассказывает Виктор Павлик.

Артист родился в селе Теребовля на Ивано-Франковщине. Семья его жила бедно. Поэтому, когда на Новый год Виктор получил от родителей игрушечную яркую машинку – разве что не спал с ней. Боялся играть, чтобы не сломалась.

«Но больше всего мне запомнилось то, что в день рождения 31 декабря мне подарили акустическую гитару. Помню очень хорошо, что эмоции меня переполняли – для меня это был мега мощный подарок, что-то невероятное!» – поделился Виктор Павлик.

Тогда Виктор не верил своему счастью. И доброте родителей. Ведь он так их мучил в детстве – еженедельно его маму вызвали в школу.

«По жизни я холерик... меня постоянно называли выскочкой, – признался артист. – Мама нервничала, переживала, конечно, ругала, плакала, била линейкой по рукам, помню, бегала за мной вокруг стола».

Мама воспитывала Виктора фактически сама, потому что отцу было «не до этого» – работа, рыбалка, друзья. Зато мама была всегда рядом. И именно она уже в 3 года отдала сына на музыку.

«Мама, наверное, почувствовала, что во мне есть этот талант, я могу петь, – рассказывает Виктор Павлик в программе «Ранок з Україною». – Она всегда, и когда я был маленький, и уже позже, и сейчас гордилась мной».