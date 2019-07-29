Марина Одольская показала дерево, которое высадила 20 лет назад



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Марина Одольская

Украинская певица Марина Одольская, которую знают меломаны со времен «Территории А», возвратилась на сцену

Совсем недавно певица Марина Одольская презентовала несколько песен, а сегодня похвасталась социальным проектом.

Интересными фото поделилась Марина Одольская. 20 лет назад творческое агентство «Территории А», с которым Марина сотрудничала в 90-х, предложило певице принять участие в проекте озеленения столицы. Тогда, вместе с другими популярными артистами, Марина высадила целую аллею молодых саженцев.

И вот, через 20 лет, Марина показала каким стало её дерево на звёздной аллее в столице.

«Когда я впервые увидела какой шикарный клён вырос там, где я посадила тоненькое деревце 20 лет назад, я была невероятно приятно удивлена! Я очень много деревьев посадила за всё время, но это было самым первым, поэтому так приятно было увидеть его и вспомнить как все было!», - написала Марина Одольская.