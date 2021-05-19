Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка

В июле прошлого года Беатрис вышла замуж

31-летняя принцесса Беатрис беременна. Об этом сегодня сообщил Букингемский дворец. Первый ребенок внучки королевы Елизаветы II появится на свет этой осенью.

В июле прошлого года Беатрис вышла замуж за своего возлюбленного Эдоардо Мопелли Моцци. Ребенок пары займет 10-е место в очереди на престол и станет 11-м правнуком королевы.

Всего несколько месяцев назад сестра Беатрис принцесса Евгения также родила первенца — Августа Филипа Хоука Бруксбанка.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии