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    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка

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    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка

    В июле прошлого года Беатрис вышла замуж

    31-летняя принцесса Беатрис беременна. Об этом сегодня сообщил Букингемский дворец. Первый ребенок внучки королевы Елизаветы II появится на свет этой осенью.

    В июле прошлого года Беатрис вышла замуж за своего возлюбленного Эдоардо Мопелли Моцци. Ребенок пары займет 10-е место в очереди на престол и станет 11-м правнуком королевы.

    Всего несколько месяцев назад сестра Беатрис принцесса Евгения также родила первенца — Августа Филипа Хоука Бруксбанка.

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    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Принцесса Беатрис
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка
    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости дети Королева Елизавета II
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    Внучка Елизаветы II ждет первого ребенка