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    Американская поп-звезда тайно вышла замуж за риелтора (фото)

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    Певица Ариана Гранде&nbsp; - Американская поп-звезда тайно вышла замуж за риелтора (фото)
    Певица Ариана Гранде 

    Ариана и Далтон закрутили роман в начале этого года

    Американский таблоид TMZ сообщает, что 27-летняя суперзвезда Ариана Гранде вышла замуж за 25-летнего риелтора Далтона Гомеса. Пара тайно сыграла свадьбу, куда пригласили только самых близких — всего 20 человек. Торжество прошло в калифорнийском доме певицы, который, к слову, ранее принадлежал Эллен Дедженерес.

    Ариана и Далтон закрутили роман в начале этого года и провели вместе карантин. А в конце прошлого года перед Рождеством пара объявила о помолвке.

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    Американская поп-звезда тайно вышла замуж за риелтора (фото)
    Американская поп-звезда тайно вышла замуж за риелтора (фото)
    Американская поп-звезда тайно вышла замуж за риелтора (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Американская поп-звезда тайно вышла замуж за риелтора (фото)