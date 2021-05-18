Американская поп-звезда тайно вышла замуж за риелтора (фото)

Ариана и Далтон закрутили роман в начале этого года

Американский таблоид TMZ сообщает, что 27-летняя суперзвезда Ариана Гранде вышла замуж за 25-летнего риелтора Далтона Гомеса. Пара тайно сыграла свадьбу, куда пригласили только самых близких — всего 20 человек. Торжество прошло в калифорнийском доме певицы, который, к слову, ранее принадлежал Эллен Дедженерес.

Ариана и Далтон закрутили роман в начале этого года и провели вместе карантин. А в конце прошлого года перед Рождеством пара объявила о помолвке.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.