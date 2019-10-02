Вышел первый трейлер «Джентльменов» Гая Ричи



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Режиссер возвращается к жанру криминальной комедии

Поэкспериментировав с «Аладдином» для студии Disney, Гай Ричи возвращается к жанру криминальной комедии. Вышел первый трейлер «Джентльменов», в котором есть все, за что мы любим фильмы режиссера, – пушки, харизматичные негодяи и тотальное беззаконие.

По сюжету проживающий в Лондоне американский наркобарон Мики Пирсон (Мэттью Макконахи) задумывает продать свой бизнес - и случайно запускает цепочку событий, включающих в себя шантаж, убийства, заговоры и взяточничество.

В главных ролях также снялись Чарли Ханнэм, звезда фильма «Безумно богатые азиаты» Генри Голдинг, Колин Фаррелл, Хью Грант и другие.

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