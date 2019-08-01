Вышел трейлер драмы о Первой мировой войне «1917» от режиссера бондианы Сэма Мендеса



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В фильме снялись Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт и Колин Ферт

Компания Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «1917» оскароносного режиссера Сэма Мендеса, снявшего «Красоту по‑американски», «Дорогу перемен» и «007: Координаты «Скайфолл». Помимо звездного режиссера у фильма впечатляющий актерский состав: Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Колин Ферт и другие.

Сценарий написал сам Мендес вместе с Кристи Уилсон-Кернс – сценаристом сериала «Страшные сказки».

События фильма разворачиваются на фоне Первой мировой войны, до окончания которой еще год. Двум молодым солдатам британской армии, которых сыграли Джордж Маккэй («Гордость») и Дин-Чарльз Чепмен («Игра престолов»), отдают приказ: пересечь вражескую территорию и доставить сообщение, которое остановит смертельную атаку на сотни солдат, в том числе на брата одного из них.