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    Жизнь

    Вышел трейлер драмы о Первой мировой войне «1917» от режиссера бондианы Сэма Мендеса

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    Вышел трейлер драмы о Первой мировой войне «1917» от режиссера бондианы Сэма Мендеса

    В фильме снялись Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт и Колин Ферт

    Компания Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «1917» оскароносного режиссера Сэма Мендеса, снявшего «Красоту по‑американски», «Дорогу перемен» и «007: Координаты «Скайфолл». Помимо звездного режиссера у фильма впечатляющий актерский состав: Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Колин Ферт и другие.

    Сценарий написал сам Мендес вместе с Кристи Уилсон-Кернс – сценаристом сериала «Страшные сказки».

    События фильма разворачиваются на фоне Первой мировой войны, до окончания которой еще год. Двум молодым солдатам британской армии, которых сыграли Джордж Маккэй («Гордость») и Дин-Чарльз Чепмен («Игра престолов»), отдают приказ: пересечь вражескую территорию и доставить сообщение, которое остановит смертельную атаку на сотни солдат, в том числе на брата одного из них.

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    трейлер кино
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