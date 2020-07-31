Яну Табачнику ─ 75. Редкие семейные фото музыканта



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Музыкант и политик Ян Табачник

Что нужно знать о политике-аккордеонисте

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения известного украинского аккордеониста и политика Яна Табачника. За долгую карьеру музыкант выпустил 11 альбомов и успел побывать народным депутатом Украины V, VI, VII созывов от «Партии регионов».

Музыкант

Родился Ян Табачник в 1945 году в Черновцах. Впервые взял в руки аккордеон в возрасте 10 лет, а с 13 уже работал в полупрофессиональных коллективах. В 16 лет Ян Табачник ворвался на профессиональную эстраду. Впервые с мастерством аккордеониста Яна Табачника в Советском Союзе познакомились в 1976 году - именно тогда появилась его первая сольная пластинка «Популярные мелодии».

До этого артист (с 1964 года) работал в эстрадных оркестрах Астраханской, Калмыцкой, Батумской, Орловской и Ялтинской филармоний и в Ленконцерте.

Лишь в 1987 году появилась возможность записать в пластинку еврейской музыки «Который час?» ─ диск выпущен в 1989 году и с тех пор Табачник стабильно, раз в два-три года выпускает сольные альбомы («Поговорим наедине», «Золотой аккордеон», «Вчера, сегодня, завтра»,«Телефонный звонок »,«Indifference»).

Виртуозная игра Табачника сделала аккордеон популярным инструментом в Украине. Артист стал основателем фестивалей-конкурсов «Владимир Крайнев приглашает» и «AccoHoliday», через которые прошло много талантливых музыкантов.

Политик

Ян Табачник был знаком со многими украинскими политиками и влиятельными людьми. В частности, он очень любил называть Януковича своим другом, а также отмечать вокальные способности президента-беглеца. В интервью «Главкому»:

«Я никогда Януковичу не аккомпанировал. Янукович пел у меня на программе «Честь имею пригласить» песню из «Семнадцати мгновений весны», и все услышали, что он нормально поет, как для Президента он вообще спел довольно талантливо. Там пели еще семь Президентов кроме него. К тому же, я никому не аккомпанирую, я – солирующий музыкант. Иногда я могу взять аккордеон и просто выйти подыграть.

В 2006, 2007 и 2012 гг. Ян Табачник становится народным депутатом Украины по списку Партии регионов. В Верховной Раде V созыва занимал должность первого заместителя главы комитета по вопросам духовности и культуры. В парламенте VI и VII созывов работал в комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью.

Переход из комитета по вопросам культуры в комитет по борьбе с коррупцией объяснил тем, что хочет «решать проблемы коррумпированной культуры». «Я не знаю ни одного фестиваля в нашем государстве, где были бы честные отношения. Кто-то может сказать, что это голословное обвинение. Но я знаю, как это делается! Причем я говорю о фестивалях, за которыми стоят бюджетные деньги», - сказал музыкант в одном из интервью. Впрочем, об активной антикоррупционной деятельности мэтра не сообщалось.