Юлия Тимошенко подключилась к поиску двух собак, которые стали звездами Фейсбука (видео)

Политик разместила у себя в соцсети информацию про «пропажек», подписав пост: «Какая милота»

Киевлянин Дмитрий Третьяков разместил в своем Фейсбуке очень эмоциональный пост о том, как спасал на трассе двух собак. «Друзья, сегодня, проезжая по бориспольской трассе, увидел четыре испуганных глаза… Две собачки, видимо, ночью перешли часть трассы и застряли на разделительной полосе. В глазах – безысходность. Поток машин – просто сумасшедший. Развернулся и решил их вытащить». Дмитрий отдельно поблагодарил водителей, которые ему помогали развернуть спасательную операцию.

На автомагістралі Київ-Бориспіль чоловік зупинив рух, щоб врятувати песиків pic.twitter.com/G07w9iHbYf — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) December 14, 2021

Позже мужчина написал на своей странице в соцсети, что собачек ищут – с ним связались хозяева: «Может кто-то увидит. Давайте поможем». Хозяйка «пропажек» написала в своем Фейсбуке: «Прошу помощи, потерялось двое собачек (девочки). Одна рыжая, вторая молочного окраса с рудиной. Ходят постоянно вдвоем. Если кто-то видел».

А затем Третьяков обрадовал шикарной новостью: «Собачки найдены. Все хорошо! Спасибо всем за участие и добрые слова». Хозяйка «девочек, которые ходят постоянно вдвоем, подтвердила информацию»: «Нашли пропажу. Едут домой спать и греться. Доброй ночи».

Тем временем, сама история отправилась «гулять» по интернету, ее активно перепощивают и комментируют. Даже Юлия Тимошенко не удержалась и разместила на своей странице видео спасения, подписав пост: «Какая милота! Мужчина остановил движение на трассе Киев-Борисполь, чтобы перевести через шоссе двух напуганных собачек. После таких поступков начинаешь сильнее верить в людей».