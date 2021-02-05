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    Шоу-биз

    Камалия откровенно рассказала, как пришлось расплачиваться за самолет — подарок от миллиардера

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    Певица Камалия и миллиардер&nbsp;Мохаммад Захур - Камалия откровенно рассказала, как пришлось расплачиваться за самолет — подарок от миллиардера
    Певица Камалия и миллиардер Мохаммад Захур

    Pвезда рассекретила, из-за чего ссорится с мужем

    Певица Камалия рассказала о самом дорогом презенте от мужа-миллиардера Мохаммада Захура.

    Так, в программе «Звездный путь» артистка поделилась, что однажды пакистанский миллиардер подарил ей самолет. 

    «Это было просто так. Просто сюрприз. Прилетели в Америку на личном самолете», - похвасталась звезда

    Со своей стороны, Мохаммад поделился, что ценные подарки вручает просто так, а не по праздникам. Ведь убежден, что женщин нужно чаще радовать, без особой возможности.

    «Я считаю, что женщинам дарить все время — возможно, а не именно на Новый год, 8 марта, в день рождения и все, ты свободен!», - заявил Захур.

    Ранее Камалия показала, как выглядела 27 лет назад.

    На черно-белом снимке 27-летней давности Камалия позирует с накрашенными ресницами и стильной в то время прической с челкой.

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    Теги: знаменитости Камалия певица шоу-бизнес
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