Камалия откровенно рассказала, как пришлось расплачиваться за самолет — подарок от миллиардера

Pвезда рассекретила, из-за чего ссорится с мужем

Певица Камалия рассказала о самом дорогом презенте от мужа-миллиардера Мохаммада Захура.

Так, в программе «Звездный путь» артистка поделилась, что однажды пакистанский миллиардер подарил ей самолет.

«Это было просто так. Просто сюрприз. Прилетели в Америку на личном самолете», - похвасталась звезда

Со своей стороны, Мохаммад поделился, что ценные подарки вручает просто так, а не по праздникам. Ведь убежден, что женщин нужно чаще радовать, без особой возможности.

«Я считаю, что женщинам дарить все время — возможно, а не именно на Новый год, 8 марта, в день рождения и все, ты свободен!», - заявил Захур.

Ранее Камалия показала, как выглядела 27 лет назад.

На черно-белом снимке 27-летней давности Камалия позирует с накрашенными ресницами и стильной в то время прической с челкой.