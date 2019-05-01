Жена Зеленского купила роскошный пентхаус в Крыму за $164 тысячи – Reuters



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters / David Axelrod

Сегодня недвижимость выставлена на продажу по цене более чем в 4 раза превышающей стоимость приобретения

Супруга избранного президента Владимира Зеленского еще до аннексии Крыма приобрела за половину рыночной стоимости роскошный пентхаус в бизнес-магната Александра Буряка.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на декларацию Зеленского за 2017 год, передает «РБК-Украина».

Reuters отмечает, что журналисты не смогли установить, почему пентхаус в Ливадии удалось купить вдвое ниже рыночной цены. В частности, ни Зеленский, ни его команда не ответили на запросы. Также бизнесмен Александр Буряк отказался комментировать подробности сделки.

Сообщается, что Елена Зеленская приобрела трехкомнатную квартиру в апреле 2013 года почти за $164 тысячи - стоимость квадратного метра при этом составила около $1,2 тысячи. В то же время данные сайта domik.ua за 2012 год показывают, что стоимость квадрата в комплексе «Император» колебалась от $3500 до $4000. Другой прайс за 2012 год давал минимальную цену в $2800.

Reuters подчеркивает, что Елена Зеленская в украинском реестре недвижимости значится действующим владельцем роскошной квартиры. Сегодня она выставлена на продажу по цене более $790 тысячи, что более чем в 4 раза превышает стоимость приобретения.