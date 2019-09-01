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    Жизнь

    Злой рок и черный юмор: что смотреть в театре «Актер»

    • Розсилка
    <p>unsplash / @keaneyefoto</p> - Злой рок и черный юмор: что смотреть в театре «Актер»

    unsplash / @keaneyefoto

    Труппа театра приготовила нестандартные творческие решения

    С приходом осени украинский театральный сезон оживает и обещает много громких премьер. «Скотч» держит руку на пульсе самых интересных представлений и предлагает познакомится с ближайшими постановками киевского театра «Актер».

    «Семь разгневанных джентльменов»

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