Злой рок и черный юмор: что смотреть в театре «Актер»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Труппа театра приготовила нестандартные творческие решения

С приходом осени украинский театральный сезон оживает и обещает много громких премьер. «Скотч» держит руку на пульсе самых интересных представлений и предлагает познакомится с ближайшими постановками киевского театра «Актер».

«Семь разгневанных джентльменов»

Когда: 2 сентября

О чем: Кто, как не женщины сводят с ума и не дадут никогда расслабиться. И даже предложение руки и сердца не гарантирует, что будет спокойно: в день свадьбы все идет наперекосяк.

«Приятная неожиданность»

Когда: 4 сентября

О чем: постановка от творческого дуэта Алексея Вертинского и Артема Емцова. Неожиданные повороты в корне меняют жизнь двух незнакомцев: перспективного молодого и пожилого еврея. Уже совсем скоро абсолютно чужие люди смогут стать близкими и спасут друг друга от роковой жестокости жизни.

«Почтамт» Чарльза Буковского

Когда: 7 сентября

О чем: приключения главного героя романа «Почтамт» ничем не уступают испытанием персонажей из какого-нибудь «Убить Билла». Генри Чинаски бежит от бизонов, которых выпустили, чтобы его убить, и разносит ночью почту, борясь с потопом, и спит с безумными женщинами, которым доставляет таинственные заказные письма.