Звезда «Американского пирога» Тара Рид рада, что ей предлагают роли женщин постарше



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Тара Рид 24smi.org

43-летняя Тара Рид наконец доросла до нового амплуа. Актриса, которая всю жизнь играла сексапильных молодых блондинок, очень рада тому, что теперь она может позволить себе роли зрелых женщин

В настоящее время Рид просто завалена работой, о чём с радостью рассказала.

«У меня много новых проектов. Один очень крупный с Сандрой Буллок, ещё один фильм Netflix — The Fifth Boro. Я наконец-то стала играть роли постарше, это то, что мне нужно было, потому что в последние годы я "простаивала". Я была слишком молода, чтобы играть мам, и слишком стара, чтобы изображать старшеклассниц», — признаётся актриса.

«Все видели во мне девушку из "Американского пирога", но тогда мне было 20, а сейчас уже 40. Я благодарна за прошлое, но сейчас у меня появился шанс показать себя с другой стороны. Снова наступает моё время, и никто его не отнимет», — добавляет она.

Добавим, что Тара Рид рано познала вкус славы, которую принесла ей роль Вики из молодёжной франшизы «Американский пирог». Но после окончания съёмок актрисе пришлось спуститься с Олимпа и пережить тяжёлую депрессию, закончившуюся лечением в наркологической клинике в 2008 году. Кажется, что судьба актрисы чем-то схожа с Линдси Лохан, однако Рид не любит, когда её сравнивают со скандальной звездой. «У меня никогда не было проблем с алкоголем во время съёмок. Когда ты не работаешь — пожалуйста, веселись и отрывайся. Но когда связана обязательствами, я ни на что не отвлекаюсь», — заявила она.

Джерело: popcornnews