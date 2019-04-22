Джессика Симпсон показала новорожденную дочь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/jessicasimpson

38-летняя Джессика Симпсон сделала своим поклонникам пасхальный подарок

Певица впервые показала свою маленькую дочку Берди Мэй.

Голливудская звезда опубликовала несколько семейных кадров с малышкой, которой недавно исполнился месяц. На первом фото Джессика позировала, держа Берди на руках, в окружении своих самых близких людей: супруга Эрика, сына Эйса, семилетней дочери Максвелл.

«Счастливой Пасхи от семьи Джонсонов! Всех пятерых!», — написала Джессика в Instagram.

Следующий пост певица посвятила исключительно Берди. В кадре нарядная кроха спит в колыбели, положив свою маленькую ручку под пухленькую щечку. Фолловеры единодушно заявили, что малышка просто очаровательна.

«Сладкий ребенок! Эти щечки!!!», «Чудо девочка с чудесным именем», «Наконец-то мы увидели красотку! Имя превосходное», «Не могу насмотреться на это фото!!!», — написали фолловеры.

В марте Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. Беременность певицы протекала тяжело: она сильно прибавила в весе, у нее отекали ноги, мучила изжога, но на этом все не закончилось. Врачи запретили Джессике самостоятельные роды, поэтому пришлось прибегнуть к кесареву сечению.

Джерело: graziamagazine.ru