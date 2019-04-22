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    Жизнь

    Джессика Симпсон показала новорожденную дочь

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    Джессика Симпсон показала новорожденную дочь
    instagram.com/jessicasimpson

    38-летняя Джессика Симпсон сделала своим поклонникам пасхальный подарок

    Певица впервые показала свою маленькую дочку Берди Мэй.

    Голливудская звезда опубликовала несколько семейных кадров с малышкой, которой недавно исполнился месяц. На первом фото Джессика позировала, держа Берди на руках, в окружении своих самых близких людей: супруга Эрика, сына Эйса, семилетней дочери Максвелл.

    «Счастливой Пасхи от семьи Джонсонов! Всех пятерых!», — написала Джессика в Instagram.

    Следующий пост певица посвятила исключительно Берди. В кадре нарядная кроха спит в колыбели, положив свою маленькую ручку под пухленькую щечку. Фолловеры единодушно заявили, что малышка просто очаровательна.

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    Джессика Симпсон показала новорожденную дочь
    Джессика Симпсон показала новорожденную дочь
    Джессика Симпсон показала новорожденную дочь
    instagram.com/jessicasimpson

    «Сладкий ребенок! Эти щечки!!!», «Чудо девочка с чудесным именем», «Наконец-то мы увидели красотку! Имя превосходное», «Не могу насмотреться на это фото!!!», — написали фолловеры.

    В марте Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. Беременность певицы протекала тяжело: она сильно прибавила в весе, у нее отекали ноги, мучила изжога, но на этом все не закончилось. Врачи запретили Джессике самостоятельные роды, поэтому пришлось прибегнуть к кесареву сечению.

    Джерело: graziamagazine.ru

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