Кайли Дженнер целовалась с Трэвисом Скоттом на Пасхальной службе



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instagram.com/kyliejenner

21-летняя теледива не смогла сдержать нежных чувств к отцу своего ребенка даже во время церковной службы

Кайли Дженнер опубликовала несколько кадров, которые сделала на фестивале Coachella — здесь на выходных Канье Уэст провел воскресную службу. Для этого мероприятия Кайли выбрала длинное серое платье, будто из мятой ткани, а также создала необычный бьюти-образ. Дженнер заплела длинную косу, украсив ее заколками в виде колец и крестов. Трэвис Скотт надел белую футболку, клетчатую рубашку, темные джинсы и кроссовки.

Молодые родители пребывали в приподнятом настроении, смеялись, обнимались и целовались, в очередной раз доказывая хейтерам, что в их паре царит идиллия.

«Расскажи мне секрет, дорогой», — подписала Кайли один из кадров.

Ранее Дженнер показала подписчикам свою форму после родов. Звезда была одета в красный раздельный купальник, принт которого напоминал популярную среди рэперов и гагстеров бандану.

Кайли признавалась в интервью, что после рождения малышки Сторми у нее появились комплексы по поводу ее тела. Чтобы вернуться к былой форме, теледиве пришлось ограничить себя в еде и чаще ходить в спортзал. Ранее близкие к звезде лица рассказывали, что для того, чтобы похудеть Дженнер тренировалась пять дней в неделю по три часа с целой командой тренеров и старалась съедать за день не более 1000 калорий. Всего за три недели Кайли сумела скинуть 15 килограммов. Напомним, что в феврале прошлого года 21-летняя телезвезда впервые стала мамой. Дженнер родила дочь от возлюбленного Трэвиса Скотта.

Джерело: graziamagazine.ru