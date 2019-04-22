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    Шоу-биз

    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы

    • Розсилка
    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    instagram.com/katyperry

    Кэти Перри не устает придумывать новые формы для выражения своего творчества

    Певица не ждет Хэллоуина, если ей хочется примерить какой-нибудь экстравагантный образ. Так, на съемках нового эпизода шоу American Idol, судьей которого она является, Кэти вышла на публику в облике Урсулы - морской ведьмы из мультфильма Disney.

    «Просто такое настроение. Сначала я хотела быть Русалочкой, но... » - объяснила Кэти свой необычный образ.

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    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы
    instagram.com/katyperry

    Коллеги с юмором комментировали ее выходку:

    «Она - королева вау-эффекта. Я был в своем трейлере, когда кто-то сказал: «Кэти будет Урсулой сегодня». Я спросил: «Она фиолетовая?». И узнал, что ее уже загримировали пурпурной краской. О боже, я люблю эту женщину! Я ее люблю!!!», - рассказал коллега Кэти по American Idol Брайан Люк. 


    Джерело: Hello!

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