Кэти Перри появилась на красной дорожке в образе Урсулы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/katyperry

Кэти Перри не устает придумывать новые формы для выражения своего творчества

Певица не ждет Хэллоуина, если ей хочется примерить какой-нибудь экстравагантный образ. Так, на съемках нового эпизода шоу American Idol, судьей которого она является, Кэти вышла на публику в облике Урсулы - морской ведьмы из мультфильма Disney.

«Просто такое настроение. Сначала я хотела быть Русалочкой, но... » - объяснила Кэти свой необычный образ.

Коллеги с юмором комментировали ее выходку:

«Она - королева вау-эффекта. Я был в своем трейлере, когда кто-то сказал: «Кэти будет Урсулой сегодня». Я спросил: «Она фиолетовая?». И узнал, что ее уже загримировали пурпурной краской. О боже, я люблю эту женщину! Я ее люблю!!!», - рассказал коллега Кэти по American Idol Брайан Люк.





Джерело: Hello!