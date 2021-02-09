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    Жизнь

    Украинская телеведущая неожиданно заявила о разводе с мужем (фото)

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    Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая - Украинская телеведущая неожиданно заявила о разводе с мужем (фото)
    Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая
    instagram.com/solomiyavitvitska/

    Ведущая разводится с мужем после 8 лет брака

    Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая заявила, что разводится с мужем. Неожиданную новость она сообщила на своей странице в Instagram. С мужем Владом ведущая расстается мирно, добавив, что за все время, проведенное вместе, он стал для нее хорошим другом.

    «Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли «нас». «Развод» только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите – это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!», – отметила ведущая.

    instagram.com/solomiyavitvitska/
    instagram.com/solomiyavitvitska/

    Соломия Витвицкая и режиссер Влад Кочатков познакомились на квесте в Мамаевой слободе. Тогда будущий супруг не подозревал о том, что девушка работает телеведущей. Спустя некоторое время Влад заявил, что если бы узнал об этом раньше, возможно, не стал бы продолжать отношения. «Он не верит в серьезность таких людей в личных отношениях», – рассказывала Соломия в 2015 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

    Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

    Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес телеведущая
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