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    Тяжело дышать и ходить: Чапкиса снова госпитализировали

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    Хореограф Григорий Чапкис - Тяжело дышать и ходить: Чапкиса снова госпитализировали
    Хореограф Григорий Чапкис

    Хореограф попал в больницу

    90-летнего украинского хореографа и судью шоу «Танцы со звездами» Григория Чапкиса снова госпитализировали. Знаменитость лежит в реанимации в Киевской городской клинической больнице.

    По словам мужчины, его забрали на скорой в ночь на 9 февраля. Об этом Чапкис сообщил изданию «Гордон».

    Так, сейчас хореограф находится в реанимации, но диагноз пока неизвестен. Он отметил, что по предварительной информации, у него остаточные явления после воспаления легких – у мужчины сковало спину и ноги.

    Чапкис добавил, что ему тяжело ходить и дышать, но в больнице очень хороший персонал. Также хореограф рассказал, что за время болезни значительно похудел и ему трудно передвигаться.

    Стоит отметить, что это уже третья госпитализация Чапкиса за последние два месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

    Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

    Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес коронавирус
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