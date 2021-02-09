Тяжело дышать и ходить: Чапкиса снова госпитализировали

Хореограф попал в больницу

90-летнего украинского хореографа и судью шоу «Танцы со звездами» Григория Чапкиса снова госпитализировали. Знаменитость лежит в реанимации в Киевской городской клинической больнице.

По словам мужчины, его забрали на скорой в ночь на 9 февраля. Об этом Чапкис сообщил изданию «Гордон».

Так, сейчас хореограф находится в реанимации, но диагноз пока неизвестен. Он отметил, что по предварительной информации, у него остаточные явления после воспаления легких – у мужчины сковало спину и ноги.

Чапкис добавил, что ему тяжело ходить и дышать, но в больнице очень хороший персонал. Также хореограф рассказал, что за время болезни значительно похудел и ему трудно передвигаться.

Стоит отметить, что это уже третья госпитализация Чапкиса за последние два месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

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