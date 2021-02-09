Кто победит на «Евровидении-2021». Букмекеры сделали первые прогнозы

Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню от Украины

Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. На конкурсе Украину будет представлять группа Go_A с зажигательной песней «Шум».

Какие шансы у Go_A на победу в конкурсе по мнению букмекеров и фанатов Евровидения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного и авторитетного сайта Wiwibloggs.

Скриншот (wiwibloggs.com)

Однако, букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте Евровидения, Go_A по состоянию на 9 февраля может претендовать лишь на 26 место. При этом позиции нашего представителя улучшаются с каждой неделей.

Отметим, что всего лишь пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. А некоторые страны даже еще не определились с тем, кто от них поедет на Евровидение 2021.

На сегодняшний же день топ-10 фаворитов Евровидения 2021 от букмекеров выглядят следующим образом:

Литва

Исландия

Болгария

Франция

Россия

Швеция

Италия

Норвегия

Румыния

Швейцария

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

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