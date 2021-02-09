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    Кто победит на «Евровидении-2021». Букмекеры сделали первые прогнозы

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    Кто победит на «Евровидении-2021». Букмекеры сделали первые прогнозы

    Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню от Украины

    Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. На конкурсе Украину будет представлять группа Go_A с зажигательной песней «Шум».

    Какие шансы у Go_A на победу в конкурсе по мнению букмекеров и фанатов Евровидения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

    Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного и авторитетного сайта Wiwibloggs.

    Скриншот (wiwibloggs.com)

    Скриншот (wiwibloggs.com)

    Однако, букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте Евровидения, Go_A по состоянию на 9 февраля может претендовать лишь на 26 место. При этом позиции нашего представителя улучшаются с каждой неделей.

    Отметим, что всего лишь пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. А некоторые страны даже еще не определились с тем, кто от них поедет на Евровидение 2021.

    На сегодняшний же день топ-10 фаворитов Евровидения 2021 от букмекеров выглядят следующим образом:

    Литва

    Исландия

    Болгария

    Франция

    Россия

    Швеция

    Италия

    Норвегия

    Румыния

    Швейцария

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

    Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

    Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.

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    Теги: знаменитости Евровидение музыка
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